İstanbul serbest piyasada dolar 4,2470 liradan, avro 5,0780 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 4,2450 liradan alınan dolar, 4,2470 liradan satılıyor. 5,0760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0780 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,2470 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0680 lira olmuştu.