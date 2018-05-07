Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı. Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu. Yurt dışında yerleşik milyoner mudi sayısı da 13 bin 292'ye yükseldi.
7 bin yeni milyoner
Etiketler: Milyoner
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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