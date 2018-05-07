;
Yol Durumu
  1. TOKi’den 269 lira taksitle ev
  2. 680 bin gence üniversite affı

7 bin yeni

7 bin yeni milyoner
Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, Mart sonu itibarıyla 145 bin 989'a ulaştı. Geçen yılın sonuna göre 7 bin 9 kişi artan lerin toplam mevduatı 954 milyar 294 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 537 bin lira olarak hesaplandı. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk çeyreğinde 2017'ye kıyasla 5 bin 728 kişi artarak 132 bin 697'ye ulaşırken, mevduatları da 868 milyar 425 milyon lira oldu. Yurt dışında yerleşik milyoner mudi sayısı da 13 bin 292'ye yükseldi.
Etiketler:
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar