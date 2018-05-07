YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu, çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere af imkanı getiren düzenlemenin, yaklaşık 680 bin kişiyi ilgilendirdiğini söyledi. Terör hariç çeşitli sebeplerle üniversitelerden ilişiği kesilen öğrencilere af imkanı getirildiğini belirten Kapıcıoğlu, düzenlemenin her düzeydeki lisansüstü eğitimi de kapsadığını; tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık gibi çeşitli sebeplerle ayrılan öğrenciler ile lisansüstü öğrencileri de içerdiğini kaydetti.
680 bin gence üniversite affı
Etiketler: YÖK
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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