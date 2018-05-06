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de şirket kurulumu ’ta

Yerli otomobilde şirket kurulumu 11 Mayıs’ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, Türkiye'nin heyecanla beklediği projesinde çalışmalar son hız devam ediyor. 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda Ortak Girişim Grubu (OGG)'nun kuracağı şirket ve projeyi yönetecek CEO'nun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yerli otomobil projesini hayata geçirecek şirketin adının içinde "Türkiye" ve "Otomobil" de kelimelerinin de yer alacağı bir isimden oluşması ve şirket isminin kısaltmasının da marka ismi olarak kullanılması öngörülüyor.

Selçuk ADIGÜZEL
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