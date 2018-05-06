Yerli otomobilde şirket kurulumu 11 Mayıs’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen, Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil projesinde çalışmalar son hız devam ediyor. 11 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda Ortak Girişim Grubu (OGG)'nun kuracağı şirket ve projeyi yönetecek CEO'nun bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. Yerli otomobil projesini hayata geçirecek şirketin adının içinde "Türkiye" ve "Otomobil" de kelimelerinin de yer alacağı bir isimden oluşması ve şirket isminin kısaltmasının da marka ismi olarak kullanılması öngörülüyor.
Selçuk ADIGÜZEL
Selçuk ADIGÜZEL
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.