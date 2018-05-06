Özelleştirme Yüksek Kurulu ihale işlemleri tamamlanan Yozgat, Çorum, Kırşehir, Bor ve Turhal Şeker Fabrikalarının satışına onay verdi. Özelleştirme İdaresi önümüzdeki günlerde ihaleleri kazanan şirketlerle satış sözleşmesini imzalayacak. Resmi Gazete'de dün yayımlanan ÖYK kararıyla Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Kırşehir Şeker Fabrikasının 330 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine veridi.
Özelleştirme onayı tamam
Etiketler: Kırşehir , Çorum , Yozgat , Resmi Gazete , şeker fabrikaları
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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