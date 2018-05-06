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Makine alımında istisnası

Makine alımında KDV istisnası
Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel düzenleme de kararla hayata geçirildi. Buna göre, 7103 sayılı Kanun ile gelecek yıl sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri 'den istisna tutulurken, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkan tanındı.
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