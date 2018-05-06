Diziyi izleyen Karadeniz’e koştu

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz, bölge turizmini de coşturdu. Dizinin çekimlerinin yapıldığı Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin Soğuksu Mahallesi ve Sürmene ilçesindeki Memişağa Konağı yerli yabancı turist akınına uğrarken, sette uzun kuyruklar oluştu. Dizinin Trabzon'a günübirlik gelen turist sayısını ikiye katladığını belirten turizmciler, şehir esnafının özellikle restoran ve kafelerin satışlarını katladığını vurguladı. Otellerde konaklayan yabancı turistlerin de çekim yapılan yerleri sorduğunu aktaran turizmciler, "Turistler tur programlarına dizinin çekim yerlerinin de eklenmesini istiyor. Bazı turistler taksiyle çekim yapılan yerlere gidiyor" dedi.
Dizinin çekildiği Memişağa Konağı ziyaretçi akınına uğradı.
UZUNGÖL'E ALTERNATİF
Dizinin Karadeniz turizmine ciddi bir ivme kazandırdığını belirten Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, diziyle birlikte bölgenin farklı güzelliklerinin öne çıktığını vurguladı. Trabzon'un daha çok Uzungöl ile öne çıktığını belirten Toktaş, "Oysa bizim Uzungöl kadar güzel noktalarımız vardı ancak tam anlamıyla tanıtamıyorduk. Bölge turizmcileri olarak bir dizi ya da filme sponsor olup Karadeniz'deki farklı güzellikleri tanıtmayı planlarken ATV bu diziyi devreye aldı. Bizim için inanılmaz güzel bir jest oldu" dedi.
GÜNÜBİRLİK TURİST SAYISI İKİYE KATLANDI
Dedeman Otelleri'nin CEO'su Emrullah Akçakaya da, dizinin günübirlik turizm hareketini katladığını ifade etti. Akçakaya, "Özellikle çevre illerden hafta sonu yoğun bir talep var. Bu durum esnafın da yüzünü güldürdü" dedi. Otellerinde konaklayan yabancı turistlerden de diziye dair sorular aldıklarını aktaran Akçakaya, "Körfez bölgesinde diziyi daha çok netten izliyorlarmış. TV'lerde de yayımlandıktan sonra bölgemize talep patlaması olacaktır" diye konuştu.
Betül ALAKENT
Dizinin çekildiği Memişağa Konağı ziyaretçi akınına uğradı.
UZUNGÖL'E ALTERNATİF
Dizinin Karadeniz turizmine ciddi bir ivme kazandırdığını belirten Karadeniz Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, diziyle birlikte bölgenin farklı güzelliklerinin öne çıktığını vurguladı. Trabzon'un daha çok Uzungöl ile öne çıktığını belirten Toktaş, "Oysa bizim Uzungöl kadar güzel noktalarımız vardı ancak tam anlamıyla tanıtamıyorduk. Bölge turizmcileri olarak bir dizi ya da filme sponsor olup Karadeniz'deki farklı güzellikleri tanıtmayı planlarken ATV bu diziyi devreye aldı. Bizim için inanılmaz güzel bir jest oldu" dedi.
GÜNÜBİRLİK TURİST SAYISI İKİYE KATLANDI
Dedeman Otelleri'nin CEO'su Emrullah Akçakaya da, dizinin günübirlik turizm hareketini katladığını ifade etti. Akçakaya, "Özellikle çevre illerden hafta sonu yoğun bir talep var. Bu durum esnafın da yüzünü güldürdü" dedi. Otellerinde konaklayan yabancı turistlerden de diziye dair sorular aldıklarını aktaran Akçakaya, "Körfez bölgesinde diziyi daha çok netten izliyorlarmış. TV'lerde de yayımlandıktan sonra bölgemize talep patlaması olacaktır" diye konuştu.
Betül ALAKENT
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