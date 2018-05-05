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Gençlere 10 Bin TL

’da başlayacak kupon sistemi, yüzünü güldürecek. Gençlere istedikleri alanda meslek eğitimi alabilmesi için 10 bin liraya varan destek sağlanacak

Gençlere 10 Bin TL
Gençler istediği meslek kurslarından yararlanabilecek. Temmuz'da başlaması planlanan kupon uygulamasıyla, 10 bin liraya varan destek sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, belli formatlarda eğitim kalıplarının içerisine sıkışmasını istemediklerini belirterek, "10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah ayından itibaren" dedi. 'un son 1 yılda 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştirdiğini, bunun 351 binini gençlerin oluşturduğunu söyleyen Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "En büyük hedefimiz, İŞKUR'un, gençlerle özellikle eşleştirme çalışmalarında daha da bütünleşmesini sağlamak. Eşleştirme programımızın dijital altyapısını baştan sona yeniliyoruz. Genç kardeşlerimizden aldığımız öneriler ve geri bildirimler doğrultusunda, bir mobil uygulama hazırlığı içerisindeyiz."

MASRAF +HARÇLIK
Kupon modeliyle gerçekleştirilecek eğitimlerin ücretini İŞKUR ödeyecek. Özellikle bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından eğitim almaları sağlanacak. 10 bin liranın bir kısmıyla katılımcıya günlük cep harçlığı ödenecek. Kurslar 6-8 ay arası olacak. Gençlerin hemen a katılımını sağlamak için eğitim kurumlarından belirli seviyede istihdam garantisi taahhüdü alınacak.
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  • 05 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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