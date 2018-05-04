Meclis'e sunulan torba yasa tasarısıyla öğrenim ve katkı kredisi borçlarına yapılandırma imkanı getirilirken, 1.2 milyon gencinin bu borcunun silinmesi gündemde. Tasarının Meclis'teki görüşmeleri sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na olan borçların silinmesi için önerge verilebileceği belirtiliyor. Talep hayata geçerse, maddi durumuna ve iş sahibi olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim ve katkı kredi borçları silinecek. Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaş, Meclis'ten çıkacak kararı bekliyor.
1.2 milyon gence müjde
Etiketler: Yurtlar Kurumu , borç , kyk borcu , kyk borcu siliniyo , öğrenciye af
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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