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1.2 milyon gence müjde

1.2 milyon gence müjde
Meclis'e sunulan torba yasa tasarısıyla öğrenim ve katkı kredisi larına yapılandırma imkanı getirilirken, 1.2 milyon gencinin bu borcunun silinmesi gündemde. Tasarının Meclis'teki görüşmeleri sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumu'na olan borçların silinmesi için önerge verilebileceği belirtiliyor. Talep hayata geçerse, maddi durumuna ve iş sahibi olup olmadığına bakılmaksızın tüm öğrencilerin Kredi ve öğrenim ve katkı kredi borçları silinecek. Aileleriyle birlikte milyonlarca vatandaş, Meclis'ten çıkacak kararı bekliyor.
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