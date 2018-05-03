Teşekkür yağmuru

Emeklilerin sesi olan TAKVİM'in gündeme taşıdığı bayram ikramiyesi hayata geçti, milyonlarca kişi sevince boğuldu. Emeklilere yılda 2 kez dini bayramlarda ikramiye verilmesini gündeme getiren ve gündemde tutan TAKVİM'e teşekkür telefonu yağdı. Gazetemizi arayan emekliler, "Sesimiz olduğunuz, sorunlarımızı, taleplerimizi gündemde tuttuğunuz için teşekkür ederiz" dedi. İkramiye taleplerini hayata geçiren hükümete de teşekkür eden emekliler, şunları söyledi: "İkramiye bize ilaç gibi gelecek. Özellikle bayram dönemlerinde artan nakit ihtiyacımızı bu sayede karşılayacağız. Promosyon da bize ek gelir olmuştu. Bayram ikramiyesi de yeni gelir kaynağımız olacak. İkramiyenin hızla hayata geçmesi de bizim için önemli."
HAZİRAN'DA CEPTE
İlk bayram ikramiyesi önümüzdeki ay ödenecek. Emekliler, Haziran ayı başında bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Milyonlar, 13 Haziran'a kadar ödemesini almış olacak, Ramazan Bayramı'na parası cebinde girecek. Emekliler, ikinci bin liralık ikramiyeyi de Kurban Bayramı öncesinde alacak. İkramiye sadece bu yıla özel değil. Bundan sonra sürekli olarak dini bayramlar öncesinde verilecek. Emekliler ikramiye ile yılda toplam 2 bin lira ek gelire kavuşmuş olacak.
HAZİRAN'DA CEPTE
İlk bayram ikramiyesi önümüzdeki ay ödenecek. Emekliler, Haziran ayı başında bin lira ikramiyeyi cebine koyacak. Milyonlar, 13 Haziran'a kadar ödemesini almış olacak, Ramazan Bayramı'na parası cebinde girecek. Emekliler, ikinci bin liralık ikramiyeyi de Kurban Bayramı öncesinde alacak. İkramiye sadece bu yıla özel değil. Bundan sonra sürekli olarak dini bayramlar öncesinde verilecek. Emekliler ikramiye ile yılda toplam 2 bin lira ek gelire kavuşmuş olacak.
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