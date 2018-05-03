"Bağımsız enerji, Güçlü Türkiye" sloganıyla enerjide kurallar yeniden hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yol haritasına göre Türkiye'nin yerli üretimi ve teknolojileri artıran yatırımlarla enerjide kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmesi. Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi ile enerjide arz güvenliği ve yerlilik konuları öne çıkıyor. Yenilenebilirde verilen teşvikler devam ederken, özel sektör bu alanlara oldukça büyük ilgi gösteriyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleriyle güneş ve rüzgar enerjilerinde rekabet artıyor..
Milli enerjide büyük atılım
Türkiye 2023'e ve 2050'ye doğru ilerlerken enerjisine sahip çıkıyor. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için yerli kaynaklara ağırlık veriliyor ve bu alanlara yaygın teşvik sağlanıyor. Hedef, 2050'de enerjide kendi kendine yetmek.
"Bağımsız enerji, Güçlü Türkiye" sloganıyla enerjide kurallar yeniden hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan yol haritasına göre Türkiye'nin yerli üretimi ve teknolojileri artıran yatırımlarla enerjide kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmesi. Milli Enerji ve Maden Politikası stratejisi ile enerjide arz güvenliği ve yerlilik konuları öne çıkıyor. Yenilenebilirde verilen teşvikler devam ederken, özel sektör bu alanlara oldukça büyük ilgi gösteriyor. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projeleriyle güneş ve rüzgar enerjilerinde rekabet artıyor..
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Tabii Kaynaklar Bakanlığı , akkuyu nükleer santral , Bakan Albayrak
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