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Korucuya kadro ve

Korucuya kadro ve zam
Yıllardır terörle mücadelenin vazgeçilmezleri olan köy korucularına Ankara'dan kadro müjdesi geliyor. 5 bin güvenlik korucusunun daha kadroya alınması bekleniyor. Daha önce Bakanlar Kurulu'ndan İçişleri Bakanlığı'na yeni kadro için yetki verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın da bu yetkiyi kullanarak seçimden hemen sonra 5 bin güvenlik korucusunu daha kadroya alacağı öğrenildi. Ayrıca 50 bin korucunun maaşına da 200 lira civarında yapılması gündemde. Şu an en düşük nın bin 590 lira olduğu belirtiliyor.

Ahmet TOPAL
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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