Türkiye İstatistik Kurumu nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeni açıklanan rakamlar sonrası milyonların gözü maaşlara yapılacak zamlara çevrildi. Yeni enflasyon rakamları emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? 2018 temmuz ayı emeklilere müjde ayı olacak. Milyonlarca emekli enflasyon rakamlarının maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte nisan ayı enflasyon rakamları ve bu rakamların maaşlara olan yansıması...
Emekliler müjde! Yeni enflasyon rakamlarıyla emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklilere enflasyon zammı
TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonu Nisan ayında yüzde 1.87 oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği zam müjdesi geldi. Peki enflasyon rakamları emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? Emeklilerin gözü temmuz ayında yapılacak enflasyon zammına çevrildi. Milyonlarca emekli temmuz müjdesi bekliyor. Emekli ve memurların zam beklentilerine dair tüm detaylar haberimizin içinde...
Türkiye İstatistik Kurumu nisan enflasyon rakamlarını açıkladı. Yeni açıklanan rakamlar sonrası milyonların gözü maaşlara yapılacak zamlara çevrildi. Yeni enflasyon rakamları emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? 2018 temmuz ayı emeklilere müjde ayı olacak. Milyonlarca emekli enflasyon rakamlarının maaşlarına nasıl yansıyacağını merak ediyor. İşte nisan ayı enflasyon rakamları ve bu rakamların maaşlara olan yansıması...
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