Dar gelirli Ramazan’da ucuz et yiyecek

Ramazan ayında et fiyatlarının artıpartmayacağına ilişkin, "Serbest piyasafiyatlarına saygı duyan biriyim. Ama dargelirli vatandaşlarımızın etini 29 ve 31liradan alacağı şimdivar,daha da artırabiliriz. Eğer fiyat artırmakisteyen olursa budedi. Bakan Fakıbaba, Ramazan ayıöncesi fiyat spekülasyonları için detedbir adıklarını söyledi.