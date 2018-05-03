Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarının artıp artmayacağına ilişkin, "Serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan biriyim. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın etini 29 ve 31 liradan alacağı şimdi 13 bin yer var, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat artırmak isteyen olursa bu 13 bini artırabiliriz" dedi. Bakan Fakıbaba, Ramazan ayı öncesi fiyat spekülasyonları için de tedbir adıklarını söyledi.
Dar gelirli Ramazan’da ucuz et yiyecek
Etiketler: Tarım , Ahmet Eşref Fakıbaba
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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