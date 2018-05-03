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Dar gelirli Ramazan’da ucuz et yiyecek

Dar gelirli Ramazan’da ucuz et yiyecek
Gıda, ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarının artıp artmayacağına ilişkin, "Serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan biriyim. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın etini 29 ve 31 liradan alacağı şimdi 13 bin yer var, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat artırmak isteyen olursa bu 13 bini artırabiliriz" dedi. Bakan Fakıbaba, Ramazan ayı öncesi fiyat spekülasyonları için de tedbir adıklarını söyledi.
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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