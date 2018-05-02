Geçmiş 5 yıla ait matrah artışı yapanlara kolaylık getiriliyor. Vergi takibinde, inceleme sürecinde olan bütün mükelleflere kolaylık sağlanıyor. Kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat çıkarılmayacak. Gelir, kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların yüzde 50'si, 2017 ve izleyen yılların kârlarından mahsup edilmeyecek. Tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülecek.
Vergi matrahını artıran yaşadı
Etiketler: vergi
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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