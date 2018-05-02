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mekiği için düğmeye basıldı

Uzay mekiği için düğmeye basıldı
Ulaştırma ve haberleşme alanında 15 yılda 'ye çağ atlatan hükümet, yeni dönemde önceliğini uzay çalışmalarına verecek. Türkiye'yi da söz sahibi ülkeler ligine sokmak için çalışmalara hız verildiğini açıklayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 2035'e kadar uzay mekiği projesinin hayata geçirileceğini söyledi. Arslan, "Ayrıca kendi uydumuzun kendi roketlerimizle yörüngeye yerleştirilmesini hedefliyoruz. Uzay uçuş programı da başlatılacak. Yörüngeye uzay teleskobunun yerleştirilmesi, Milli Navigasyon Uydu Sistemi'nin geliştirilmesi ve hibrid ile elektrikli hava araçlarının geliştirilmesi de hedeflerimiz arasında. Öte yandan uzaya güneş panelleri yerleştirmeyi de planlıyoruz" diye konuştu.

Barış ŞİMŞEK
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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