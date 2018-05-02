Türkiye ulaşımda çağ atladı

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ulaşım ve haberleşme alanlarında gerçekleşen yatırımlar Türkiye'yi model ülke konumuna getirdi. Türkiye'nin tüm bölgelerinde başlatılan karayolu ve demiryolu projeleri, dev bir ulaşım ağına dönüştü. Bu kapsamda son 16 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yaklaşık 474.3 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. Dünyada ses getiren bir çok mega projenin yapımı da hızla devam ediyor. Marmaray, Avrasya Tüneli gibi dev projeler tamamlanırken, Kanal İstanbul, İstanbul Yeni Havalimanı ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projeler hızla yükseliyor. Kanal İstanbul'da ilk kazmanın 2018 sonunda vurulması hedeflenirken, 3. Havalimanı'nın da 29 Ekim'de açılması planlanıyor.

ASLAN PAYI KARAYOLUNUN

2003'ten itibaren ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan 474.3 milyar liralık yatırımlarda aslan payını 291.6 milyar lira ile karayolları aldı. Bu yıllarda bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 101'den 26 bin 17 kilometreye çıktı. Bakanlık 2023'e kadar 36 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapılmasını hedefliyor. Bölünmüş yolla bağlı olan il sayısı 6'dan 76'ya çıkarken, 2023'e kadar tüm şehirler birbirine bölünmüş yol ile bağlanacak. Otoyol uzunluğu bin 714'ten 2 bin 657 kilometreye çıktı. 2023 hedefiyse 5 bin 34 kilometre.

5000 KM'Yİ GEÇECEK

Bakanlığın devam eden önemli otoyol projeleri ise Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimleri, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi. İhalesine çıkılacak otoyol projeleri ise Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Mersin-Erdemli-Taşucu Otoyolu ve Aydın-Denizli Otoyolu. Bakanlık e 2023'e kadar 5 bin 34 kilometre otoyol ağının olmasını hedefliyor.

MEGA PROJELER HAYATA GEÇTİ

Bakanlık, birçok mega projeyi de hayata geçirdi. Bunlardan Marmaray Projesi Avrupa ve Asya yakasını İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Gebze ve Halkalı arasında konumlandırılırken 3 bölümden oluşuyor. Sadece Anadolu ve Avrupa yakalarını değil, bir anlamda Pekin ile Londra arasını kesintisiz demiryolu hattıyla birleştirecek Marmaray'ı 2013- 2017 arasında toplam 291 milyon kişi kullandı. 185 dakika süren Gebze ve Halkalı arası yolculuk süresi, iyileştirilmiş banliyö demiryolu sistemi hizmete açıldığında 105 dakikaya inecek. Bostancı ve Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme ve Yenikapı arası ise 12 dakikada geçilebilecek. Projenin Kazlıçeşme-Ayrılık Çeşmesi arası 2013 tarihinde hizmete açıldı.

ANKARA-İZMİR 3 BUÇUK SAATE İNECEK

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de içeren Odayeri – Paşaköy kesimi 2016 yılında hizmete girdi. Projenin 2019 yılında tamamlanması öngörülüyor. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu ile seyahat süresi 12 saatten 2 saate inecek. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu'nun tamamlanmasıyla iki şehir arası mesafe 624 kilometreye, seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Ankara-Afyonkarahisar-Uşak kesiminin 2019 yılı sonunda, Uşak-Manisa-İzmir kesiminin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

AVRASYA 2016'DA HİZMETE GİRDİ

İnovasyon Hafta Kazlıçeşme-Göztepe arasında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli 2016 tarihinde hizmete açıldı. Bakanlığın tamamladığı diğer dev projeler arasında Ordu Giresun Havalimanı ile Türkiye'de ve Avrupa'da ilk defa deniz üzerine bir havalimanı yapıldı.

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ TÜNELİ

Devam eden projelerden Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi ile görüntü kirliliği oluşturan anten kuleleri ortadan kalkacak. Kulenin yapımı bu yıl tamamlanacak. Yeni Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzun, dünyanın da ikinci uzun tüneli olacak. Tünelin 2019'da açılması hedefleniyor. Ovit Tüneli ise 14,3 kilometre uzunluğuyla dünyanın 4. en uzun tüneli olacak.

350 MİLYON YOLCUYA ULAŞACAK

Bakanlığın çalışmalarıyla, birçok ülkede havacılık sektörü kriz yaşarken son 16 yılda Türkiye'de büyümeyi sürdürdü. 2003'te 162 olan uçak sayısı 2017 yılında 517'ye çıkarak yüzde 219 artış yaşandı.

360 UÇUŞ NOKTASI

2003 yılında 26 olan tarifeli sefer düzenlenen havalimanı sayısı ise 55'e yükseldi. 2023 hedefi ise yüzde 65 olarak belirlendi. Dış hat uçuş nokta sayısı ise 2017'de 296'ya çıktı. 2023 hedefi ise bu rakamın 360'a çıkması. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte yolcu sayısı ise yüzde 465 artış göstererek 2017 yılında 195 milyon olarak gerçekleşti. 2023 yılında yolcu sayısının toplam 350 milyona ulaşması bekleniyor.

3. HAVALİMANI 29 EKİM'DE AÇILIYOR

İstanbul 3. Havalimanı inşaatı devam ediyor. 29 Ekim 2018 tarihinde açılması planlanan havalimanı, yılda 200 milyon yolcu nihai kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olarak hizmet verecek. İnşaatın hali hazırda yüzde 85'den fazlası tamamlandı. Cumhuriyetin 100. kuruluş yılı olan 2023'ü simgeleyecek şekilde 2 bin 23 metre orta açıklığa sahip olacak Çanakkale Köprüsü'nün de yapımı devam ediyor. Köprünün tamamlanmasıyla Anadolu'dan Trakya'ya geçiş 3 dakikaya inecek.

ARTVİN-RİZE 2022 BAŞINDA BİTİYOR

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek kapasitede olan Rize-Artvin Havalimanı Ocak 2022'de tamamlanacak. Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı olacak.

2023'TE 25 BİN KİLOMETRE DEMİRYOLU

Demiryolu ağı 11 bin kilometreden 12 bin 608 kilometreye çıktı. 2023 yılına kadar 25 bin kilometreye ulaşılması planlanıyor. Bin 570 kilometre yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatlarının yapımı devam ederken, 622 kilometre yüksek hızlı tren ve hızlı tren hatları ise yapım ihalesi aşamasında. 3 bin 72 kilometre ise proje hazırlama aşamasında.