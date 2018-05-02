Çarklar artık rahat dönecek

● Dış Ekonomik İlişki ler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak : Yeni ekonomi paketi uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacak.
● İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuoyu ile paylaştığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketi ekonomide dinamizmi artıracak. Eski borçlarını taksitlendiren girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek.
● Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir : Paket devletle milleti barıştıracak, ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım olacak. Kamuya borç ödemelerini kolaylaştıracak bu yeni fırsat ve stok affı devlet ve vatandaşa karşılıklı olarak kazanç olarak yansıyacaktır. Eski borçlarını taksitlendiren girişimciler yeni bir sayfa açacaktır.
● İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Başbakan Binali Yıldırım'ın kamuoyu ile paylaştığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketi ekonomide dinamizmi artıracak. Eski borçlarını taksitlendiren girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek.
● Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir : Paket devletle milleti barıştıracak, ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım olacak. Kamuya borç ödemelerini kolaylaştıracak bu yeni fırsat ve stok affı devlet ve vatandaşa karşılıklı olarak kazanç olarak yansıyacaktır. Eski borçlarını taksitlendiren girişimciler yeni bir sayfa açacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.