Nisan'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 13 milyar 549 milyon dolara yükselerek yeni bir rekora daha imza atıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 2018'in ilk 3 ayında olduğu gibi, Nisan'da da aylık ihracat rekoru kırıldı. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 10.4 artışla 54.7 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat da yüzde 10.7 artarak 161.1 milyar dolara yükseldi. Sektörel bazda ise Nisan'da birincilik 2.9 milyar dolarla yine otomotiv sektörünün oldu. Bu sektörün ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.6 arttı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2018'i 'Rekorlar Yılı' ilan ettiklerini ve yılı 170 milyar doların üzerinde ihracatla kapatıp tarihi rekor kırmayı hedeflediklerini söyledi.
2018 ihracatta rekorların yılı
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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