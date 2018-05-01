Mega projelere takip sistemi

24 Haziran seçimlerinden sonra 'yeni ekonomi modeli' kapsamında öncelikler de güncellenecek. Ekonomik Sosyal Konsey'in yapısı değiştirilerek güçlendirilecek, Merkez Bankası yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık verecek. Son 2 yılda 600 firmayla görüşen Merkez Bankası seçim sonrası enerji, ulaştırma, imalat, enerji, gayrimenkul sektörü başta olmak üzere 2 bin firmanın kapısını çalacak. Yeni ekonomi modeli faize değil üretime dayanan ve adaleti ön plana çıkaran bir model olacak. Ekonomik Sosyal Konsey, ülke sorunlarının takibi ve çözüm üretilmesinde katkısını artıracak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde mega projeleri takip sistemi kurulacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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