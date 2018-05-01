11 şeker fabrikasından Hazine’ye 4.5 milyar TL

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar kapsamında 14 şeker fabrikasından 11'inin özelleştirme ihaleleri tamamlandı. 11 fabrika toplam 4.5 milyar liraya özelleştirilirdi. Kastamonu ve Erzincan- Erzurum şeker fabrikaları için alıcı çıkmazsa, fabrikalar tekrar Türk-Şeker'e iade edilecek. Özelleştirme kapsamında alınan fabrikalar arasında yıllık 115 bin ton şekerle en yüksek şeker kotasına sahip olan Afyon Şeker fabrikası 725 milyonluk rekor teklifle Doğuş Çay'ın oldu. Doğuş Çay Yozgat ve Niğde-Bor şeker fabrikalarıyla birlikte 3 şeker fabrikası için toplamda 1 milyar 336 milyon liralık teklif verdi. Muş şeker fabrikasının açık artırma ihalesi 123 turla rekor kırdı.
Betil BAŞ
Betil BAŞ
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