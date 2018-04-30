Yüzyılın projesi

Türkiye, yatırımlarına hız verdi. Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü gibi ulaşım alanında birbirinden önemli projeler hizmete girdi. Türkiye'nin önlenemez yatırımları karşısında Batı, panikledi! Yapımı süren 3. Havalimanı ise Avrupa'yı adeta titretti. Almanya, büyük bir ticaret hacmi yakalayacak olan bu havalimanın "Ekonomik şartları değiştirecek" dedi. Merakla beklenen yatırımlardan biri de Kanal İstanbul Projesi'ydi. 'Çılgın Proje' olarak adlandırılan çalışmanın detayları günden güne şekillendi. Titiz bir çalışma sonrasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, proje hakkında bilgi verdi. Buna göre Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir, Arnavutköy sınırlarından geçecek olan kanalın uzunluğunun 45 kilometre olacağı ve İstanbul Boğazı'ndaki yükü azaltacağı belirtildi. Sondaj çalışmaları tamamlanan 453 milyon metrekare alan üzerinde kurulması planlanan proje kapsamında 7.5 milyon kişinin yaşayacağı tespit edildi. Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü'nün doğusunu takip eden güzergâhta inşa edilecek olan kanalın Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edeceği belirtildi. Sonrasında Sazlıbosna Köyü'nü geçerek Dursunköy'ün doğusuna ulaşıp Tayakadın, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacağının altı çizildi.



100 MİLYAR DOLARLIK

Yatırım 100 milyar dolarlık bir maliyeti olacak projenin inşaatında 7 bin kişinin çalışması planlanıyor. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1.5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor. Projenin toplam maliyetinin 20 milyar dolar olması bekleniyor. Yapımının tamamlanması ile İstanbul'a yepyeni bir soluk getirecek olan kanalın ekonomiye de katkısının oldukça yüksek olacağı belirtiliyor.





100 YILLIK ÖMRÜ OLACAK

Mevcut durumda mühendislik çalışmaları devam eden yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaki Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü'nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Projenin ekonomik ömrünin ise 100 yıl olması planlanıyor.