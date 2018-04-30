Yeni rekor kırılacak

Karanlık eller boş durmadı. Türkiye'ye dört bir yandan saldırdı. Turizmi de hedef aldı. Rusya ile yaşanan uçak krizi, hain darbe girişimi ve terör örgütlerinin saldırıları nedeniyle 2015-2016 yıllarında turist sayısı ve gelirde kayıp yaşandı. Ancak hükümetin sektöre sağladığı teşvik ve desteklerle 2017'de yeniden toparlandı. Geçen yıl turist sayısını 32 milyona taşımayı başaran sektör, 2018'e de güçlü bir başlangıç yaptı. Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ocakta yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ocak ayı verilerindeki artışın yanı sıra 2018 yaz sezonuna yönelik rezervasyon taleplerinin de çok iyi gittiğini söyledi. 2017'yi toparlanma yılı olarak niteleyen Bağlıkaya, "Ana pazarlarımız Avrupa ve BDT ülkelerinden gelen taleplerin olumlu seyretmesi neticesinde 2018'i 40 milyon ziyaretçi sayısıyla kapatacağımızı düşünüyorum" dedi.
'BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAKLAR 'Almanya ve Rusya'dan gelen rezervasyon verilerinin çok olumlu olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu yıl, Almanya ve Rusya'nın 6 milyon seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. İki ülke birincilik için yarışacak" diye konuştu. Diğer Avrupa ülkelerinde de hareketlilik olduğunu anlatan Bağlıkaya, Çin, Hindistan gibi alternatif pazarların da geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Sektörün tüm paydaşlarının kasım ayından başlayarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verdiğini aktaran Bağlıkaya, kasım-mart ayları arasında yoğun bir fuar süreci yaşadıklarını belirtti. Bağlıkaya, "Ayrıca THY ile dünyanın farklı ülkelerinde workshop etkinlikleri de düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.
'BİRİNCİLİK İÇİN YARIŞACAKLAR 'Almanya ve Rusya'dan gelen rezervasyon verilerinin çok olumlu olduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "Bu yıl, Almanya ve Rusya'nın 6 milyon seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. İki ülke birincilik için yarışacak" diye konuştu. Diğer Avrupa ülkelerinde de hareketlilik olduğunu anlatan Bağlıkaya, Çin, Hindistan gibi alternatif pazarların da geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Sektörün tüm paydaşlarının kasım ayından başlayarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hız verdiğini aktaran Bağlıkaya, kasım-mart ayları arasında yoğun bir fuar süreci yaşadıklarını belirtti. Bağlıkaya, "Ayrıca THY ile dünyanın farklı ülkelerinde workshop etkinlikleri de düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.
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