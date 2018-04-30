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işlemleri Artık e-Devle t’te

Elektrik işlemleri Artık e-Devle t’te
Limak Uludağ Elektrik, abonelerine e-Devlet üzerinden abone ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabilme ve sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağladı. Şirketten yapılan açıklamada, tüketicilerin 'tek tık' ile borçlarını sorgulayabileceği, abone ve sayaç bilgilerini kontrol edebileceği ve ödeme dökümüne ulaşabileceği kaydedildi. Açıklamada, proje tamamlandığında abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerinin de ıslak imzaya gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yapılabileceği duyuruldu.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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