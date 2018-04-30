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12 ülkenin sofrasına girdi

Ayran 12 ülkenin sofrasına girdi
Türkiye'nin ihracatı 2017'de bir önceki yıla göre 3 kat artış göstererek, 2.6 milyon dolara ulaşırken, milli içecek 12 ülkenin sofrasında yerini aldı. Ayran; , Gürcistan, , Kosova, Suriye, Irak, İsrail, Afganistan, Türkmenistan, Libya, Kuveyt ve 'ya ihraç edildi. En çok ihracat 2 bin 574 ton ile Katar'a gerçekleştirildi.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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