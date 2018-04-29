Nükleer güç Türkiye

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaasına başlandı. Şimdi Türkiye enerjide arz güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak için yapılması planlanan iki NGS çalışmasına hız verdi. Sinop Nükleer Santrali projesi için 3 Mayıs 2013'te Japonya ile karşılıklı imzalar atılırken, geçtiğimiz aylarda projenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci de başladı. Sinop İnceburun mevkisinde doğal orman vasfı olmayan alanda kurulması öngörülen santralin, yatırım maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olarak hesaplanırken, ilk ünitesinin 2025 yılında işletmeye alınması hedefleniyor. 3'üncü NGS için de yer seçme çalışmaları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2023'te ilk reaktörün devreye alınması ile başlayacak nükleer sürecinde, 2030'da Türkiye'nin 3 nükleer santrale sahip olmasının hedeflendiğini söyledi. Nükleerin Türkiye'nin 1955'ten beri rüyası olduğunu kaydeden Albayrak, "Ama şimdiye kadar ekonomide, bürokraside, siyasette bir yere takılıyor ve hayata geçmiyor. Büyük bir direnç var. Türkiye kendini bu teknolojiden ayrı düşünmemeli. Türkiye'nin güvenli enerji kaynaklarını genişletmesi ve âli menfaatleri için bunu yapmak zorundayız. Farklı lobiler ve yapılar ne söylerse söylesin. Türkiye'nin enerji ihtiyacını istikrarlı sağlayabilmesi için nükleer enerjiye sahip olması şart. 60 yıldır tüm dünyaya helal olan bir teknoloji, 'Türkiye'ye haram' deniliyorsa, orada bir numara var demektir" diye konuştu.



20 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Japonya ile imzalanan anlaşma uyarınca Sinop santralinin kurulumu, işletimi ve sökümüne dair sorumluluk Japon ve Fransız ortak konsorsiyum ile Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) oluşturacağı şirkete ait olacak. Yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar olması beklenen bu projede Japon-Fransız ortak tasarımı ATMEA-1 reaktörleri kullanılacak olup, toplam 4 ünitede 4 bin 480 MW kurulu güç ve 60 yıl işletme ömründe tesis kurulması hedefleniyor. ATMEA-1 tipi nükleer reaktörlerde herhangi bir acil durumda devreye girmesi için dört farklı dizel jeneratör ve bir adet ek gaz çevirim jeneratörü de bulunacak. Santral binası su geçirmez bir yapıya sahip olacak ve acil durumda deniz suyu soğutması yerine hava soğutmasının kullanılabileceği bir yedek sistem de bulunacak.



3'ÜNCÜ TRAKYA'YA

3'üncü nükleer güç santrali kurulmasına yönelik olarak ise yer seçme ve ortak ülke arayışları devam ediyor. Üçüncü santralin, Trakya'ya kurulabileceği belirtiliyor.





7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ ELEKTRİK

Enerji Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu NGS temel atma töreni ile Türkiye'nin 63 yıllık rüyasının gerçeğe dönüştüğünün altını çizdi. Akkuyu NGS'nin Türkiye'de kapasite ve enerji arz güvenliği yönünden çok önemli bir rol oynayacağını belirten Albayrak, "Akkuyu ile Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşıyoruz. Bu proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz" dedi. Albayrak, nükleer enerjinin; sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alana önemli bir kapasite kazandıracağını vurguladı.

AB'DE 129 NÜKLEER SANTRAL VAR

Dünyanın elektrik talebinin yaklaşık yüzde 11'i nükleerden karşılanırken, halihazırda Avrupa Birliği üyesi 14 ülkede 129 nükleer santral bulunuyor. Bu santraller AB'de elektrik talebinin yüzde 25'ini karşılıyor. ABD, Fransa, İngiltere, Japonya, Rusya, Çin, Güney Kore gibi bütün gelişmiş ülkelerde nükleer santraller bulunuyor.





REKOR ÜSTÜNE REKOR

Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi büyüklüğü ile de rekorlara sahne olacak. Yapım ve imalat çalışmalarında dev rakamlara imza atılacak.



EN YOĞUN ZAMANDA 12 BİN PERSONEL ÇALIŞACAK: İnşaat aşamasında bin 700 Rus personel, 6 bin 200 de Türk personel çalışacak. İnşaat, üretim, montaj işleri dahil olmak üzere en yoğun zamanda 12 bin personelin çalışması bekleniyor.



80 ŞİRKET DAHİL OLACAK: 4 üniteden oluşacak santralde ünite başına toplamda 80 bin parça ve ekipman kullanılacak. Projeye dahil olan yerli ve yabancı toplam şirket sayısı 80'i bulacak. Ekipman tedarikçisi sayısı da 200 olacak.



MALİYETİ 20 MİLYAR DOLAR: Projenin yaklaşık maliyeti 20 milyar dolar. İnşaat çalışmalarında 3 milyon 200 bin metreküp beton dökülecek. Bu beton miktarı 1 metre yükseklik ve 1 metre genişlikte Türkiye'yi doğu-batı arası gidip gelebiliyor.



447 BİN TON ÇELİK KULLANILACAK: Çalışmalar kapsamında 477 bin ton çelik kullanılacak. Kullanılacak demir ile dünyanın çevresini bir kere dolanmak mümkün (çapı 40 mm olursa). Yine bu demirler uç uca eklenirse dünyanın çevresini 19 kere dolaşabiliyor (çapı 10 mm olursa). Ayrıca yine demirler uç uca eklendiğinde aya gidip gelinebiliyor.



7 BİN 100 KONUTA EŞDEĞER KAPALI ALAN: Çalışmaların yapılacağı toplam kapalı alan hacmi 2 milyon metreküp. Bu miktar yaklaşık 7 bin 100 konuta eşdeğer kapalı alan yapılacağı anlamına geliyor.



250 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE BOYAMA: 1 milyon 763 bin metrekarelik özel boya kaplaması yapılacak. Bu, 250 futbol sahası büyüklüğünde boya kaplaması yapılacağı anlamına geliyor.



BORULAR ANKARA-İSTANBUL'A GİDİP GELEBİLİYOR: 840 kilometre boru ve bu boruların bağlantıları yapılacak. Boru bağlantılarının Ankara-İstanbul arasını gidip gelebileceği belirtiliyor.



DEV ÇİMENTO KULLANIMI: Santral inşasında 482 bin ton M400 tipi çimento kullanılacak. Bu miktar orta büyüklükte bir çimento fabrikasının yalnızca Akkuyu Santrali'nin inşası için 80 gün boyunca aralıksız çalışması anlamına geliyor.



KABLOLAR MOSKOVA'YA İKİ KERE GİDİP GELEBİLİYOR: Elektrik şebekesi, radyasyon kontrol sistemi ve iletişim gibi konularda 7 bin 411 kilometre kablo kullanılacak. Bu kabloların uzunluğu Ankara-Moskova arasını iki kez gidip gelebilecek miktarda bulunuyor.



19 MİLYON METREKÜP HAFRİYAT: 19 milyon metreküplük hafriyat çalışması yapılacak. Bu miktarla Türkiye'nin etrafında 1 metre genişlikte yaklaşık 7 metre yükseklikte bir set yapılabileceği ifade ediliyor.





2083 YILINA KADAR 2.1 MİLYON GWH'LİK ELEKTRİK

Akkuyu Nükleer Santrali'nin işletme dönemi yaklaşık 60 yıl olarak öngörülüyor. İlk ünitenin ise 2023 yılında devreye girmesi planlanıyor. Santralde tüm üniteler devreye girdiğinde yaklaşık yıllık 35 milyar kilovatsaat, 2083 yılına kadar da toplamda yaklaşık 2.1 milyon gigawatt saat elektrik üretilmiş olacak. Üretilecek bu toplam miktar Türkiye'nin 2017 yılı elektrik üretiminin 7 katından fazla olarak görülüyor.