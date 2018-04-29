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İ dirim tuzağına dikkat

İ dirim tuzağına dikkat
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Başkanı Bendevi Palandöken, yaz sezonu başlamadan "garaj indirimi" gibi sloganlara kanılmaması gerektiğini belirterek, "İnandırıcı olmayan larına şüpheyle bakın ve ramazan ayına ve bayrama sayılı günler kala alışveriş çılgınlığına kapılıp kredi kartlarınızı şimdiden şişirmeyin." ifadesini kullandı. Vatandaşların indirimli alışveriş reklamlarının büyüsüne kapılıp pek çok şeyi ihtiyacı olmadan aldığını vurgulayan Palandöken, "Tüketiciler 3 al 1 öde, 1 alana 1 bedava, yaz sezonu başlamadan 'garaj indirimi' gibi sloganlara kanmamalı ve ihtiyaç kadar alışveriş yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.
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