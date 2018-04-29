BoomSonar ve Marketing Türkiye işbirliğinde organize edilen, Social Media Awards Turkey 2018 ödülleri açıklandı. Veri Analitiği Ödülleri'nde Ziraat Bankası'nın iki yıl üst üste birinci sırada yer almasına ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Hem dünyada hem de ülkemizde sosyal medyada geçirilen zaman giderek artıyor. Müşterilerinin her alanda yanında olabilmek ve onlara daha fazlasını sunabilmek için bankaların da sosyal medyada müşterileri ile iletişim halinde olmaları gerekiyor. Sosyal medya iki taraflı interaktif iletişime olanak sağlamasıyla farklılaşan bir kanal. Diğer taraftan, sunulan içeriklerin çabuk tüketilebilir olması nedeniyle sürekli bir üretim ve güncellik gerektiriyor. Biz de banka olarak müşterilerimize doğru zamanda, doğru içeriği sunmaya çalışıyoruz" dedi.
En etkin banka Ziraat oldu
Etiketler: Marketing Türkiye , banka , Ziraat Bankası , Sosyal medya , en etkili banka
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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