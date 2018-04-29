Eczacı çalışanına 2.405 lira maaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği için harekete geçen hükümet, birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe istihdam açmaya devam ediyor. Bu yılın Eylül ayı sonuna kadar 2000 yardımcı eczacı istihdam edilecek. Yardımcı Eczacıların net maaşı 2405 TL'den düşük olamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokolde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eylül 2018'e kadar 2000 yardımcı eczacı istihdam edileceğini duyurdu.
Betül USTA
Betül USTA
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