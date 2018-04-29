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çalışanına 2.405 lira maaş

Eczacı çalışanına 2.405 lira maaş
Cumhurbaşkanı 'ın başlattığı seferberliği için harekete geçen hükümet, birçok alanda olduğu gibi sağlık sektöründe istihdam açmaya devam ediyor. Bu yılın Eylül ayı sonuna kadar 2000 yardımcı eczacı istihdam edilecek. Yardımcı ların net maaşı 2405 TL'den düşük olamayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında geçtiğimiz hafta imzalanan protokolde Çalışma ve Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eylül 2018'e kadar 2000 yardımcı eczacı istihdam edileceğini duyurdu.

Betül USTA
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