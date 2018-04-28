Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde, bedelin ne şekilde artacağına ilişkin madde bulunmadığından, ev sahibinin tek taraflı ÜFE'ye göre belirlediği artış miktarını ödemeyen kiracının tahliyesinin istenemeyeceğine karar verdi. Yozgat'ta ev sahibi, kiracıyla yaptığı sözleşmeye kira bedelinin ne şekilde artacağına ilişkin madde koymadı. Ancak kiracıdan ÜFE oranında artış talep etti ve kiracının bunu ödememesi üzerine, evin boşaltılması için dava açtı. Yargıtay'ın kiracılar lehine emsal kararında ise, "Davacının tek yanlı kira oranı ve bedeli belirlemesine itibar edilemez" denildi.
Zam yapmayan kiracı evden çıkarılamayacak
Etiketler: zam , kira zammı , ev sahibi , kira kontratı
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.