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Tarıma 14.5 milyar lira

Tarıma 14.5 milyar lira
Hükümet, tarımsal üretimi arttırmak için hayvancılık, mazot, gübre gibi birbirinden farklı alanlarda destekler veriyor. Bu kapsamda ilk 3 ayda mazot desteği ödemeleri 1 milyar 900 milyon lira olurken, gübre desteğine ayrılan miktar 553 milyon lira oldu. Kütlü pamuk desteği ödemeleri 1 milyar 300 milyon lira, yağlık ayçiçeği desteği ödemeleri 429 milyon lira olarak kaydedildi. Yılın ilk 3 ayında tarıma toplam 7 milyar liradan fazla kaynak ayrıldı. Gıda Bakanlığı, 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam tarımsal desteğin 14.5 milyar lira olduğunu açıkladı.
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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