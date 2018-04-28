Tarıma 14.5 milyar lira

Hükümet, tarımsal üretimi arttırmak için hayvancılık, mazot, gübre gibi birbirinden farklı alanlarda destekler veriyor. Bu kapsamda ilk 3 ayda mazot desteği ödemeleri 1 milyar 900 milyon lira olurken, gübre desteğine ayrılan miktar 553 milyon lira oldu. Kütlü pamuk desteği ödemeleri 1 milyar 300 milyon lira, yağlık ayçiçeği desteği ödemeleri 429 milyon lira olarak kaydedildi. Yılın ilk 3 ayında tarıma toplam 7 milyar liradan fazla kaynak ayrıldı. Gıda Bakanlığı, 2018 yılı için üreticilere vermeyi planladıkları toplam tarımsal desteğin 14.5 milyar lira olduğunu açıkladı.