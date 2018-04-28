Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 6.66 lira olan Ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7.2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını kaydeden Balcı, İzmir'de 350 gram pidenin 2.5 lira olarak satılacağını ifade etti. Balcı, "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil" dedi.
İstanbul’da pide 2 lira
Etiketler: Pide , pide fiyatı
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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