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İstanbul’da 2 lira

İstanbul’da pide 2 lira
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 6.66 lira olan Ramazan si fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7.2 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını kaydeden Balcı, İzmir'de 350 gram pidenin 2.5 lira olarak satılacağını ifade etti. Balcı, "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil" dedi.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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