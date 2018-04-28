Akaryakıtta vergi indirimi sinyali

Merkez Bankası'nın önceki gün gerçekleştirdiği faiz indirimi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Merkez Bankası'nın sıkılaştırması yeterli, gerekeni hatta fazlasını yapıyor. Dalgalı kur sistemi uygulayan bir ülkede kuru kontrol etmek çok zor. Merkez Bankası'nın kur hedeflememesi gerekir" dedi. "Maliye politikasının eksikliği gündemde, bunun altını çiziyorum" diyen Ertem, Bakanlığın fiyat esnekliği az olan mallarda ÖTV indirimine gitmesi gerektiğini söyledi. Cemil Ertem'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teorik olarak da pratik olarak da tartışılamaz, ancak MB'yi destekleyen bir Maliye politikasının da devreye girmesi gerekiyor.
Merkez Bankası faiz artırır ama kur tam aksi olarak yukarı da çıkabilir, buradaki korelasyonun zayıfladığını düşünüyoruz, şu anda geç kalmış değiliz, Maliye politikası adımlarını atarsak hızla toparlayabiliriz.
Kur tarafında uzun süredir volatiliteden bahsediyoruz ama ben büyük bir sıkıntı görmüyorum.
Bir oynaklık yaşıyoruz ama bu Maliye politikaları ile hızla normale getirebileceğimiz bir durum. Korkulu rüya gibi olan kur baskısını üzerimizden atmalıyız.
Merkez Bankası'nın bağımsızlığı teorik olarak da pratik olarak da tartışılamaz, ancak MB'yi destekleyen bir Maliye politikasının da devreye girmesi gerekiyor.
Merkez Bankası faiz artırır ama kur tam aksi olarak yukarı da çıkabilir, buradaki korelasyonun zayıfladığını düşünüyoruz, şu anda geç kalmış değiliz, Maliye politikası adımlarını atarsak hızla toparlayabiliriz.
Kur tarafında uzun süredir volatiliteden bahsediyoruz ama ben büyük bir sıkıntı görmüyorum.
Bir oynaklık yaşıyoruz ama bu Maliye politikaları ile hızla normale getirebileceğimiz bir durum. Korkulu rüya gibi olan kur baskısını üzerimizden atmalıyız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.