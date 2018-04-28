3.2 milyon gence iş

Hükümet, işgücüne katılım oranının 2020'de yüzde 54.7'ye çıkarmayı hedeflerken, üç yıllık dönemde 3.2 milyon genci işe yerleştirmek, üniversiteye hazırlanan milyonlarca gence meslek seçiminde destek için tüm imkanları seferber ediyor. Türkiye'de ilk kez 3.2 milyon genç için oluşturulan eğitim-istihdam veri tabanı üzerinden bütün sektörlerin işgücü talebi hızlı şekilde karşılanacak. Hem iş arayan hem de eleman arayan işverenin taleplerine daha sağlıklı şekilde yanıt verilecek. Gençlerin kendilerine en uygun işe en kolay şekilde erişimi sağlanacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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