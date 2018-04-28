Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Alpullu, Muş ve Kastamonu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'nda (ÖİB) pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Alpullu Şeker Fabrikası'nın ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lirayla Binbirgıda Tarım Ürünleri verdi. Muş Şeker Fabrikası'nda ise en yüksek teklif 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat -Öz Er-Ka İnşaat Ortak Girişim Grubu'ndan geldi. Kastamonu Şeker Fabrikası'na komisyon tarafından belirlenen 119 milyon 600 bin liralık tutarda teklif veren katılımcı çıkmadı.
2 şeker fabrikasına 380 milyon lira
Etiketler: Muş , Kastamonu , tarım ürünleri , şeker fabrikaları
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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