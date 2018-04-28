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2 şeker fabrikasına 380 milyon lira

2 şeker fabrikasına 380 milyon lira
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye ait Alpullu, Muş ve Kastamonu nın özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'nda (ÖİB) pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Alpullu Şeker Fabrikası'nın ihalesinde en yüksek teklifi 150 milyon lirayla Binbirgıda Tarım Ürünleri verdi. Şeker Fabrikası'nda ise en yüksek teklif 230 milyon 200 bin lira ile MBD İnşaat -Öz Er-Ka İnşaat Ortak Girişim Grubu'ndan geldi. Şeker Fabrikası'na komisyon tarafından belirlenen 119 milyon 600 bin liralık tutarda teklif veren katılımcı çıkmadı.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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