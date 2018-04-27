Türk Telekom'un 4.7 milyar lira gelir elde ettiği 2018 ilk çeyrek sonuçlarına, güçlü FAVÖK ve abone sayılarındaki rekor artış damgasını vurdu. Türk Telekom toplam abone sayısı, son 10 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olan 916 bin net abone kazanımı ile 42.6 milyona yükseldi. FAVÖK, grup sinerjileri ve operasyonel verimlilikteki artışın da etkisiyle 2018'in ilk üç ayında geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 29 artarak 2 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı ise rekor seviye olan yüzde 42.1'e çıkarak son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı. Türk Telekom'un 2018 ilk çeyrekteki net kârı 56 milyon lira olarak gerçekleşti. Şirketin konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8.8 artışla 4.7 milyar lira olurken, operasyonel kârlılığı da yüzde 35.5 artarak 1.1 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "2018'e güçlü bir başlangıç yaptık. İlk çeyrek sonuçlarımız da bunun en somut göstergesi. Toplam abone sayımızda 2008'deki halka arzdan bu yana en iyi ilk üç aylık ve yıllık artış performanslarını yakalamış bulunuyoruz. Bu da kuşkusuz, daha fazla müşteri memnuniyeti sağladığımız anlamına geliyor" dedi.
Son 10 yılın rekorunu kırdı
Etiketler: türk telekom , İlk çeyrek , FAVÖK
- 27 Nisan 2018, Cuma
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