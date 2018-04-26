Yeni destek geliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, yeni bir destek programı için hazırlandıklarını açıkladı. 2017'de en fazla desteğin imalat sanayiine verildiğine işaret eden Uzkurt, "İmalat sanayiinde geçen yıl yaklaşık 18 bin 125 işletmemize 408 milyon lira proje bazlı destek verdik. Bilgi ve iletişim sektöründe 2017'de yaklaşık 2 bin firmamıza 35 milyon lira destek sağladık" dedi. Bilgi ve iletişim sektöründe özellikle yazılımcılara, yazılım projelerine bu yıl özel bir destek programı üzerinde çalıştıklarını anlatan Uzkurt, "Bu sektöre vereceğimiz destek miktarlarını artırmak istiyoruz. Özellikle bilişim, yazılım sektörünün diğer tüm sektörlerin temel dinamiği haline geldiğini biliyoruz. Özellikle KOBİ'lerimizi bilişim ve yazılım alanında güçlendirdiğimiz takdirde KOBİ'ler katma değerli üretimler, teknolojik üretimler ve yurt dışına açılma konusunda ciddi avantaja sahip olacak" diye konuştu. Yazılım tarafına verilecek özel destek hakkında çalışmaların sürdüğünü aktaran Uzkurt, bu yıl çağrıya çıkacaklarını söyledi.



FİNANSMAN KOLAYLIĞI

Uzkurt, KOBİ'lere proje bazlı ve kredi faiz desteği şeklinde iki tür destek verdiklerini anımsatarak, şu bilgileri verdi: "2017'de proje bazlı desteklerimiz açısından yaklaşık 54 bin 862 işletmeye 953 milyon lira destek verdik. Yine 2017'de yaklaşık 290 bin 379 işletmeye kredi kullandırdık ve bu kredilerin faizini karşıladık. 7 milyar 790 milyon lira KOBİ'lerimize kredi hacmi oluşturduk. 1 milyar 760 milyon liralık faiz kısmını da biz karşıladık."

GİRİŞİMCİYE 1 MİLYAR

Girişimcilere, iş kurmak isteyenlere KOSGEB aracılığıyla destek veriliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde bugüne kadar 27 bin uygulamalı girişimcilik eğitimi düzenlendi. Bu eğitimlerin 2 bin 900'ü İstanbul'da gerçekleştirildi. Uygulamalı girişimcilik eğitimlerine toplam 931 bin vatandaş katıldı. Türkiye genelinde 42 bin, İstanbul'da 3 bin 200 vatandaş bu eğitimler sonucunda kendi işyerlerini açtı. KOSGEB aracılığıyla uygulamalı girişimcilik eğitimlerine katılan ve kendi işyerini açan girişimcilere 987 milyon lira destek verildi.