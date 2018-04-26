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ödemelerinde yeni düzenleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemlerin en çok tartışılan konularından biri olan ve kimi durumlarda ciddi mağduriyetlere neden olan 'ömür boyu ' konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, 'Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma' yapılıyor. Para yatırarak çocuk görmeyi de kaldıracağız' dedi.

Nafaka ödemelerinde yeni düzenleme



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, atacakları adımların her iki tarafı da mağdur etmeden sorunları çözecek türde olduğunu söyledi.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 20:27
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