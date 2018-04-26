Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nafaka konusunda geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını belirterek, atacakları adımların her iki tarafı da mağdur etmeden sorunları çözecek türde olduğunu söyledi.
Nafaka ödemelerinde yeni düzenleme
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, son dönemlerin en çok tartışılan konularından biri olan ve kimi durumlarda ciddi mağduriyetlere neden olan 'ömür boyu nafaka' konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, 'Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma' yapılıyor. Para yatırarak çocuk görmeyi de kaldıracağız' dedi.
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