Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konseptiyle inşa edilen 605 konutun kurası bugün çekiliyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, orta gelir grubu için satışa sundukları 605 sosyal konuta 16 bin 946 başvuru geldiğini açıkladı. Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" açıklamasında bulundu. Kura sonrası konut sahibi olacak vatandaşların 2 yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan Turan, kura öncesi yatırılan 5 bin lira bedelinin 2 Mayıs'ta konut sahibi olamayan vatandaşlara geri iade edileceğini söyledi.
TOKİ Kayaşehir’de kura heyecanı
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.