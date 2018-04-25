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KOBİ’lere enerjik destek

KOBİ’lere enerjik destek
Hükümet, ekonomideki istikrarı kalıcı kılmak için bu yıl içerisinde önemli bir adım daha atacak. Daha önce pek çok KOBİ kredi destek programlarından yararlandırılırken KOSGEB, KOBİ Kredi Faiz Desteği programlarından 2018 yılında 2 bin KOBİ'ye destek ödemesi yapılmasını hedefliyor. KOBİ'lerin verimlilik etütleriyle belirledikleri enerji verimliliği önlemlerini uygulayabilmeleri için destek programları geliştirilecek. Sanayideki verimsiz elektrik motorlarının dönüşümü sağlanacak.
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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