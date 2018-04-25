Hükümet, ekonomideki istikrarı kalıcı kılmak için bu yıl içerisinde önemli bir adım daha atacak. Daha önce pek çok KOBİ kredi destek programlarından yararlandırılırken KOSGEB, KOBİ Kredi Faiz Desteği programlarından 2018 yılında 2 bin KOBİ'ye destek ödemesi yapılmasını hedefliyor. KOBİ'lerin verimlilik etütleriyle belirledikleri enerji verimliliği önlemlerini uygulayabilmeleri için destek programları geliştirilecek. Sanayideki verimsiz elektrik motorlarının dönüşümü sağlanacak.
KOBİ’lere enerjik destek
- 25 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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