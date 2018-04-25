Havalı hizmet

İstanbul Yeni Havalimanı'nda en çok uçuşu yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), dev merkezde yer alacak özel yolcu salonları (CIP Lounge alanları) için harekete geçti. THY, CIP Lounge alanları ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi için ön yeterlilik ihalesine çıktı. THY'nin havalimanındaki 5-6 bin metrekarelik Lounge alanları 5 yıldızlı otel konforunda olacak. Salonlarda transit yolcular için yatak odaları, cep sineması, çocuk alanları, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler, içecek bölümleri, kütüphane, duş odaları bulunacak. Binden fazla oturma kapasitesine sahip olacak Lounge'larda yolcular vakit geçirebilecek.





YABANCI FİRMALARA KAPALI

Ön yeterliliğe katılacak istekli firmaların Türkiye'de inşaat taahhüt hizmeti vermek üzere Ticaret Odası nezdinde tescil edilmiş olmaları istendi. İhale ilanına göre başvuruda bulunacak istekli firmanın müteahhitlik hizmetlerine ilişkin cirosunun son 5 yılın ortalamasında veya son yılda minimum 50 milyon TL tutarında üstyapı işleri olması gerekiyor. Yabancı firmalar ise ihaleye katılamayacak. 29 Ekim'de ilk etabı açıldığında dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan ticari alan kiralamak isteyenler ile İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş arasındaki görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor.