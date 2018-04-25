1.2 milyon şirket eleman alınacak

'ın 'artı 2 istihdam'çağrısı 2018 teşvikleriyle desteklendi.İş dünyası da 'bu iş yine olur'sloganıyla harekete geçerek,yeni istihdam içinkolları sıvadı. Hükümet ve iş dünyasıistihdamda 2018 kampanyasınıgelecek hafta harekete geçirecek.veimalat sanayisektöründe mesleki eğitim kurslarıbaşlatacak. İlave istihdam teşviklerininiş dünyasına kazandırdıkları şöyle;İşverenlerin ilave istihdamedecekleri kişilerin ücret, prim vevergileri (2.486 lira) bir yıl boyunca1 ay işveren tarafından, 1 ay devlettarafından ödenecek.İşbaşı eğitim programlarınakatılanlara 3 ay boyunca günlük 61.65lira ücret ödenecek.Siber güvenlik, yenilenebilirenerji, bulut bilişim ve kodlama gibigeleceğin mesleklerinde düzenlenecekeğitim programları 9 ay sürecek.Programa katılanlara aylık bin 950 liraödenecek.Yılın ilk 9 ayında işverene asgariücret desteği aylık 100 lira lira olarak verilecek.