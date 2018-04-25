1.2 milyon şirket eleman alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'artı 2 istihdam' çağrısı 2018 teşvikleriyle desteklendi. İş dünyası da 'bu iş yine olur' sloganıyla harekete geçerek, 1 milyon 200 bin şirket yeni istihdam için kolları sıvadı. Hükümet ve iş dünyası istihdamda 2018 kampanyasını gelecek hafta harekete geçirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği imalat sanayi sektöründe mesleki eğitim kursları başlatacak. İlave istihdam teşviklerinin iş dünyasına kazandırdıkları şöyle;
İşverenlerin ilave istihdam edecekleri kişilerin ücret, prim ve vergileri (2.486 lira) bir yıl boyunca 1 ay işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek.
İşbaşı eğitim programlarına katılanlara 3 ay boyunca günlük 61.65 lira ücret ödenecek.
Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek eğitim programları 9 ay sürecek. Programa katılanlara aylık bin 950 lira ödenecek.
Yılın ilk 9 ayında işverene asgari ücret desteği aylık 100 lira lira olarak verilecek.
Hazal ATEŞ
İşverenlerin ilave istihdam edecekleri kişilerin ücret, prim ve vergileri (2.486 lira) bir yıl boyunca 1 ay işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek.
İşbaşı eğitim programlarına katılanlara 3 ay boyunca günlük 61.65 lira ücret ödenecek.
Siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek eğitim programları 9 ay sürecek. Programa katılanlara aylık bin 950 lira ödenecek.
Yılın ilk 9 ayında işverene asgari ücret desteği aylık 100 lira lira olarak verilecek.
Hazal ATEŞ
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