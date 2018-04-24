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Yüzde 20 başladı

’den ev ya da işyeri alanlar dikkat! İsteyen yüzde 20 le borcunu kapatıp tapusuna kavuşacak. Kredi kullanacaklar için de yüzde 1’in altına çekildi

Yüzde 20 indirim başladı
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nin () borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarına yönelik yüzde 20 indirim kampanyası bugün başlıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, bu yılki kampanyasında esnek ödeme planı yaptıklarını vurgulayarak, "Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlarımız borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek" dedi. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve işyeri alıcılarının 18 Mayıs'a kadar ilgili bankaya başvurabileceklerini belirten Turan, "Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor. Kampanyamızdan, satışları 2016 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksidi 2016 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyerleri sahipleri yararlanacak" diye konuştu. Turan ayrıca, kampanyaya katılanların yüzde 0.99 faiz oranıyla kredi kullanabileceklerini kaydetti.
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