THY yeni salonları için ihaleye çıkıyor

İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek İstanbul Yeni Havalimanı'nın (İYH) açılışına kısa bir süre kala, havalimanın en büyük kullanıcısı olacak Türk Hava Yolları'nın (THY) hazırlıkları da devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 85'lik kısmı tamamlanan havalimanında yer alacak özel yolcu salonlarının yapımı için harekete geçen THY, ihaleye katılacak firmaların belirlenmesi amacıyla 'ön yeterlilik ihalesine' çıktı.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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