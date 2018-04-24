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yeni salonları için ye çıkıyor

THY yeni salonları için ihaleye çıkıyor
İlk etabı 29 Ekim'de hizmete girecek 'nın (İYH) açılışına kısa bir süre kala, havalimanın en büyük kullanıcısı olacak Türk Hava Yolları'nın () hazırlıkları da devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 85'lik kısmı tamamlanan havalimanında yer alacak özel yolcu salonlarının yapımı için harekete geçen THY, ye katılacak firmaların belirlenmesi amacıyla 'ön yeterlilik ihalesine' çıktı.

Cevdet ÖZDEMİR
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