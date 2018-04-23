Yok satıyor

Ordu'da ağ kafeslerinde yetiştirilen ve tanesi ortalama 150 liradan satışa sunulan somon balığı, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor. Tanesi ortalama 4.5 kilogram gelen ve kilosu 35-40 liradan alıcı bulan somon, lüks restoranların yanı sıra yurdun çeşitli yerlerindeki otel ve restoranlarda da sofraları süslüyor.
Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Son yıllarda ilimizde yetiştirilen somona, Rusya ve Japonya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oldukça talep var. Arkadaşlarımız kapasiteleri ölçüsünde bu ülkelere somon ihracatı yapıyor" dedi. İşletme sahibi Orkun Sezer ise Ordu'da ürettikleri somon balığına her geçen yıl ilginin arttığına dikkati çekerek, "Şu anda İstanbul ve Ankara'ya sipariş yetiştiremiyoruz. Somon balığına talep epey fazla. Biz de elimizden geldiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, "Son yıllarda ilimizde yetiştirilen somona, Rusya ve Japonya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oldukça talep var. Arkadaşlarımız kapasiteleri ölçüsünde bu ülkelere somon ihracatı yapıyor" dedi. İşletme sahibi Orkun Sezer ise Ordu'da ürettikleri somon balığına her geçen yıl ilginin arttığına dikkati çekerek, "Şu anda İstanbul ve Ankara'ya sipariş yetiştiremiyoruz. Somon balığına talep epey fazla. Biz de elimizden geldiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
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