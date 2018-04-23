Yok satıyor

ağ kafeslerinde yetiştirilen ve tanesi ortalamasatışa sunulan somon balığı, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor. Tanesi ortalama 4.5 kilogram gelen vealıcı bulan somon, lüks restoranların yanı sıra yurdun çeşitli yerlerindeki otel ve restoranlarda da sofraları süslüyor.Ordu Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı"Son yıllarda ilimizde yetiştirilen somona, Rusya ve Japonya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden oldukça talep var. Arkadaşlarımız kapasiteleri ölçüsünde bu ülkelere somon ihracatı yapıyor" dedi. İşletme sahibiise Ordu'da ürettikleri somon balığına her geçen yıl ilginin arttığına dikkati çekerek, "Şu andaSomon balığına talep epey fazla. Biz de elimizden geldiğince bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.