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li akını başladı

Çinli akını başladı
Nevşehir'in önemli kültür ve merkezlerinden olan bölgesinde, otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bölgeye, başta liler olmak üzere Uzak Doğulu ler yoğun ilgi gösterirken, bir turistin ortalama 500 ile 1000 dolar arasında döviz bıraktığı belirtildi.



En az 2, en fazla ise 10 günlük paketlerle Kapadokya'ya gelen Çinli turistler, UNESCO Mirası listesinde olan Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağ ve Rahipler Vadisi'ni geziyor, kaya otellerde kalıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2017 yılında Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2018 yılının Çin'de yılı olacağını açıklamıştı.
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