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Yeni Havalimanı’na oteli

merkezli Yotel, ’na geldi. Yotel, 451 oda sayısıyla Avrupa’nın en büyüğü olan ve dünyada ise ilk 3 arasında yer alan havalimanı otelini 15 yıl süreyle işletecek...

Yeni Havalimanı’na İngiliz oteli
29 Ekim'de açılacak olan ve dünyada en büyükler arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki otel için anlaşma sağlandı. 451 oda sayısıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve dünyada ise ilk 3 arasında yer alan havalimanı otelini merkezli 'Yotel' işletecek. İle 15 yıllık anlaşma yapan Yotel, pazarına ilk kez girmiş olacak. 'nda yer almak için birçok global markanın kendileriyle temasa geçtiğini belirten İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, rekabete çok açık bir sürecin sonunda 'Yotel' ile anlaşmaya karar verdiklerini söyledi. Samsunlu, "Finansal değerlendirme sürecinin ardından 15 yıl için gelir garantisi modeli ile 'Yotel' ile anlaştık. 'Yotel' oteli bizim adımıza işletecek" dedi. Yotel CEO'su Hubert Viriot da "Gittiğimiz şehirlerin güçlü ticaret merkezi olmasına özen gösteriyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de yatırım yapmak istiyorduk. İGA'nın projesi idealdi. Türkiye'de güçlü bir ekonomi, dinamik bir nüfus var. Cazibesi yüksek bir ülke, güvenimiz tam" diye konuştu.



Betül ALAKENT
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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