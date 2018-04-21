Yeni Havalimanı’na İngiliz oteli

29 Ekim'de açılacak olan ve dünyada en büyükler arasında yer alan İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki otel için anlaşma sağlandı. 451 oda sayısıyla Avrupa'nın en büyüğü olan ve dünyada ise ilk 3 arasında yer alan havalimanı otelini İngiliz merkezli 'Yotel' işletecek. İGA İle 15 yıllık anlaşma yapan Yotel, Türkiye pazarına ilk kez girmiş olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için birçok global markanın kendileriyle temasa geçtiğini belirten İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, rekabete çok açık bir sürecin sonunda 'Yotel' ile anlaşmaya karar verdiklerini söyledi. Samsunlu, "Finansal değerlendirme sürecinin ardından 15 yıl için gelir garantisi modeli ile 'Yotel' ile anlaştık. 'Yotel' oteli bizim adımıza işletecek" dedi. Yotel CEO'su Hubert Viriot da "Gittiğimiz şehirlerin güçlü ticaret merkezi olmasına özen gösteriyoruz. Uzun zamandır Türkiye'de yatırım yapmak istiyorduk. İGA'nın projesi idealdi. Türkiye'de güçlü bir ekonomi, dinamik bir nüfus var. Cazibesi yüksek bir ülke, güvenimiz tam" diye konuştu.
Betül ALAKENT
Betül ALAKENT
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