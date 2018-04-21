Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu. Havalimanının büyüklüğünden etkilenen çocuklar, İstanbul'un simgelerinden olacak ödüllü hava trafik kontrol kulesini ve pisti gezdi. Arslan, havalimanında fiziki ilerlemenin yüzde 85'i geçtiğini belirterek, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok misafirin teşrifleriyle havalimanının hizmete açılacağını söyledi. Arslan, "Şu anda havalimanına uçak inebilir" diye konuştu.
İlk konuk çocuklar
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.