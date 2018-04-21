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İlk konuk çocuklar

İlk konuk çocuklar
Hizmete girdiğinde dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk ziyaretçileri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın daveti üzerine 7 bölgeden gelen 70 çocuk oldu. Havalimanının büyüklüğünden etkilenen çocuklar, 'un simgelerinden olacak ödüllü hava trafik kontrol kulesini ve pisti gezdi. Arslan, havalimanında fiziki ilerlemenin yüzde 85'i geçtiğini belirterek, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok misafirin teşrifleriyle havalimanının hizmete açılacağını söyledi. Arslan, "Şu anda havalimanına uçak inebilir" diye konuştu.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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