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Emekli maaşına 1.603 formülü

ve ’lularda en düşük emekli aylığının e eşienmesi formülü yeniden gündeme geldi. Talepler hayata geçerse, en düşük emekli maaşı bin 603 lira olacak. Maaşı bu tutarın altında olan tüm emekliler dan yararlanacak...

Emekli maaşına 1.603 TL formülü
MAAŞ artışları enflasyona endeksli alan ve Bağ- Kur emeklileri için yeni bir çalışma gündemde. Ülkemizde en düşük emekli aylığı 935,60 lira seviyesinde bulunurken, taban aylığın kadar olması üzerinde duruluyor. Hem emekli dernekleri hem de Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olmasını istiyor. TAKVİM'e de emeklilerden konuyla ilgili çok sayıda telefon geliyor.

667 TL'YE VARAN ZAM
Bu formül, özellikle düşük maaş alan emeklilerin yüzünü güldürecek. Talepler hayata geçerse, asgari ücretin altında maaş olmayacak. Maaşı asgari ücretin altında olan emeklilere zam yapılacak. Özellikle 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ile tarım emeklilerinin maaşlarında ciddi zamlar ortaya çıkacak. Halen net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, emekli maaşlarının da tabanını oluşturacak. Maaşı bin 603 liranın altında olan emeklilere zam yapılacak. Bu emeklilerin maaşları bin 603 lira 12 kuruşa tamamlanacak. Halen en düşük maaş Bağ- Kur tarım emeklilerinde 988,91, esnaf emeklilerinde bin 100, SSK emeklilerinde ise 935,60 lira seviyesinde bulunuyor. Formül hayata geçerse, en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığında 614,21, en düşük esnaf esnaf emeklisi aylığında 503,12, en düşük SSK emeklisi aylığında 667,52 lira artış yaşanacak.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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