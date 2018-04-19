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Yerli oto yatırımı 2.5 milyar euro

Yerli oto yatırımı 2.5 milyar euro
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, devletin projesine ortak olmayacağını söyledi. Projeye verilecek devlet desteğiyle ilgili de bilgi veren Bakan Özlü, konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini kaydetti. Yerli otomobilin üretim yerinin belirlenmesinin 1 yıl sonra gündeme geleceğini ifade eden Özlü, proje için yaklaşık 2.5 milyar euro yatırım öngörüldüğünü belirtti. Dev projede 2019 yılında tasarımın tamamlanması, 2021 yılında da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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