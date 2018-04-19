Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, devletin yerli otomobil projesine ortak olmayacağını söyledi. Projeye verilecek devlet desteğiyle ilgili de bilgi veren Bakan Özlü, konsorsiyumla bir sözleşme imzalanacağını ve bu yolla devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini kaydetti. Yerli otomobilin üretim yerinin belirlenmesinin 1 yıl sonra gündeme geleceğini ifade eden Özlü, proje için yaklaşık 2.5 milyar euro yatırım öngörüldüğünü belirtti. Dev projede 2019 yılında tasarımın tamamlanması, 2021 yılında da seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
Yerli oto yatırımı 2.5 milyar euro
Etiketler: Faruk Özlü , yerli otomobil
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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